Омский болельщик отсудил 20 тысяч рублей у ХК «Авангард»

Как сообщили в пресс-службе Омского областного суда, 5 апреля прошлого года мужчина со своей женой пришли на матч между «Авангардом» и «АК Барсом». Там выяснилось, что указанного в билете места на самом деле нет. Свободные места им нашли, но первый период матча супругам посмотреть не удалось.