Омский болельщик отсудил 20 тысяч рублей у ХК «Авангард»

Он приобрёл билеты на матч, но оказалось, что выбранного им места не существует — это было вызвано техническими причинами, связанными с монтажом дополнительных мест.
Как сообщили в пресс-службе Омского областного суда, 5 апреля прошлого года мужчина со своей женой пришли на матч между «Авангардом» и «АК Барсом». Там выяснилось, что указанного в билете места на самом деле нет. Свободные места им нашли, но первый период матча супругам посмотреть не удалось.
Омич обратился к ответчику с претензией, деньги за билет были возвращены. Однако мужчина посчитал, что услуга была оказана с недостатками, и ему был причинён моральный вред.
В свою очередь ответчик считал, что этот вред уже был компенсирован тем, что деньги за билет были полностью возвращены. А также тем, что мужчине с женой предоставили места повышенной ценовой категории.
Однако Куйбышевский районный суд встал на сторону истца. С ХК «Авангард» взыскали 20 тысяч в качестве компенсации морального вреда, а также 10 тысяч рублей штрафа. Омский облсуд оставил решение районного суда без изменений.