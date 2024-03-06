МегаФон назвал популярные вузы у абитуриентов Кузбасса

Абитуриенты Кузбасса планируют поступать в вузы за пределами региона. В топе — учебные заведения Томска, Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. При этом растёт активность старшеклассников и их родителей на сайтах местных вузов, сообщают аналитики МегаФона.
Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 года наибольший дата-трафик из Кемеровской области пришёлся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений:
Томский политехнический университет (25% от общего объёма данных).
Томский государственный университет (18%).
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (9%).
Новосибирский государственный университет (7%).
Санкт-Петербургский государственный университет (5,4%).
Примечательно, что Сибирский Федеральный университет в Красноярском крае занимает только 8-ю строчку интернет-активности кузбассовцев. С начала года на его сайт заходят в полтора раза реже, чем на сайт МГУ.
Среди местных вузов наибольшим спросом у будущих выпускников пользуются сайты Кемеровского государственного технического университета, Кемеровский государственный университет, Сибирский государственный индустриальный университет, Кемеровский государственный институт культуры и Кемеровский государственный медицинский университет, популярность которого увеличилась на 12% год к году. Как показывает анализ, количество обращений на сайт Сибирской высшей школы музыкального и театрального искусства за год увеличилось в 4,5 раза.
По данным МегаФона, внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из Кузбасса начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных. С начала 2024 года активность абонентов МегаФона на сайтах региональных вузов увеличилась на 30%, а на сайтах федеральных вузов — на 50%.
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