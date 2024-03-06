Красноярцам рассказали об опасности тестеров косметики в магазинах

Специалисты отмечают, что пробники косметики стоят в открытом виде и в них собирается огромное количество пыли. При этом любой тестер ежедневно используют десятки людей и нет гарантии, что все они были здоровы или тщательно мыли руки перед применением.
«Стереть с помады или пудры верхний слой ватным диском недостаточно, чтобы обезопасить себя от инфекции, — говорят в ведомстве. — Болезнетворные микроорганизмы, попав на косметическое средство, моментально проникают с его поверхности внутрь. Особенно это касается помады, блеска для губ, различных кремов, туши и других кремообразных средств».
Поэтому покупателей призывают никогда не наносить косметический продукт на лицо. Лучший способ тестировать блеск для губ или помаду — это намазать на подушечки пальцев, приблизить их к лицу и по отражению в зеркале посмотреть, подходит цвет или нет. Тени или пудру лучше нанести на тыльную поверхность ладони — так можно оценить их цвет и текстуру.
«Пробник туши в магазине представлен лишь затем, чтобы оценить, насколько подходящая в нем щеточка и не более того. Тестировать тушь в магазине невозможно и очень опасно — ведь все, что наносится на ресницы, мгновенно оказывается на слизистой глаза», — предупреждают в Роспотребнадзоре.
Там также отметили, что после тестирования косметики необходимо тщательно вымыть руки с мылом или хотя бы протереть их антибактериальной салфеткой.