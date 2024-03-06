Красноярцам рассказали об опасности тестеров косметики в магазинах

Поэтому покупателей призывают никогда не наносить косметический продукт на лицо. Лучший способ тестировать блеск для губ или помаду — это намазать на подушечки пальцев, приблизить их к лицу и по отражению в зеркале посмотреть, подходит цвет или нет. Тени или пудру лучше нанести на тыльную поверхность ладони — так можно оценить их цвет и текстуру.