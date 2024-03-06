В эфире ЦУР обсудили благоустройство Хабаровского края

— У каждого муниципального образования есть своя программа «Формирование комфортной городской среды» — это порядок такой. В нем определено, что нужно сделать, чтобы включить свою территорию в это голосование. В большинстве случаев принимаются просто заявки от жителей. Любой гражданин может ее подать. Муниципальное образование обязано ее включить, дальнейшее решение принимает специальная комиссия, — ответила Анжелика Валерьевна.