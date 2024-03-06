В эфире ЦУР обсудили благоустройство Хабаровского края

Глава министерства ЖКХ Анжелика Миронова рассказала о благоустройстве Хабаровского края. На вопросы она ответила в прямом эфире при поддержке регионального Центра управления регионами. Трансляция проходила в социальных сетях правительства.
С начала года жители Хабаровского края задали больше 1,4 тысячи вопросов по теме ЖКХ. Их зарегистрировала система «Инцидент Менеджмент». Так, людей интересовало, как определяются территории, которые будут благоустраивать по национальному проекту.
— У каждого муниципального образования есть своя программа «Формирование комфортной городской среды» — это порядок такой. В нем определено, что нужно сделать, чтобы включить свою территорию в это голосование. В большинстве случаев принимаются просто заявки от жителей. Любой гражданин может ее подать. Муниципальное образование обязано ее включить, дальнейшее решение принимает специальная комиссия, — ответила Анжелика Валерьевна.
Также она отметила, что жители региона могут сами решить, какие территории благоустроят в следующем году. Голосование пройдет с 15 по 17 марта на пунктах голосования. Адреса пунктов можно найти на сайте национальныепроекты.рф.