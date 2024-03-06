В Новосибирской области прокуратура подтвердила слежку за учениками

Выяснилось, что о слежке не предупредили ни детей, ни сотрудников. По данным прокурорской проверки, камеры в школьном туалете записывали и изображение, и звук. При этом рядом с ними не было никаких табличек и надписей с предупреждением о видеонаблюдении.