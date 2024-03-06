В Новосибирской области прокуратура подтвердила слежку за учениками

В Бердске родители учеников лицея № 7 пожаловались в прокуратуру на то, что в школе установлены видеокамеры не только в школьных кабинетах, но и в туалетах.
Выяснилось, что о слежке не предупредили ни детей, ни сотрудников. По данным прокурорской проверки, камеры в школьном туалете записывали и изображение, и звук. При этом рядом с ними не было никаких табличек и надписей с предупреждением о видеонаблюдении.
Как сообщает издание Бердск Онлайн, камеры также установили в учительской, однако об этом не уведомили сотрудников.
Эта съемка велась в лицее № 7 около трех месяцев — 12 недель. Все данные перенаправлялись на флеш-накопитель в школе. Также известно, что по итогам проверки прокуратура внесла представление главе Бердска.