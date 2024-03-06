Редкая гостья посетила заповедник в Хабаровском крае

Во время проведения зимних маршрутных учетов сотрудники заповедника «Комсомольский» заметили на юго-восточной границе охраняемой территории белую (полярную) сову. Эта птица, занесенная в Красную книгу Хабаровского края, — редкий гость в наших лесах: зимой она обычно предпочитает открытые пространства, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу филиала Комсомольский ФГБУ «Заповедное Приамурье».
В качестве наблюдательного пункта сова выбрала навигационный знак: отсюда можно высматривать добычу, а в дневное время устроиться на отдых.
«Белая сова является самым крупным пернатым хищником Заполярья, но зимой изредка встречается и намного южнее, — рассказывает научный сотрудник Комсомольского заповедника Вадим Бобровский, — в Хабаровском крае отмечено не больше десятка встреч за весь период наблюдений, одна из которых — на нашей особо охраняемой природной территории. Увидеть полярную сову на снегу — задача не простая, ведь окрас пера взрослых птиц практически полностью белый, заметны лишь небольшие и редкие черные пестрины, которые только усиливают камуфляжный эффект. У самок пестрин как правило больше, а самцы бывают абсолютно белыми».
Птичье «население» Комсомольского заповедника представлено 284 видами. Украшением берегов реки Горин являются белоплечие и белохвостые орланы, а в глухой темнохвойной тайге можно встретить дикушу, японского и амурского свиристеля, рыжую овсянку.