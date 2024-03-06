Редкая гостья посетила заповедник в Хабаровском крае

«Белая сова является самым крупным пернатым хищником Заполярья, но зимой изредка встречается и намного южнее, — рассказывает научный сотрудник Комсомольского заповедника Вадим Бобровский, — в Хабаровском крае отмечено не больше десятка встреч за весь период наблюдений, одна из которых — на нашей особо охраняемой природной территории. Увидеть полярную сову на снегу — задача не простая, ведь окрас пера взрослых птиц практически полностью белый, заметны лишь небольшие и редкие черные пестрины, которые только усиливают камуфляжный эффект. У самок пестрин как правило больше, а самцы бывают абсолютно белыми».