В Башкирии изменится график работы почтовых отделений

«8 марта станет выходным для всех почтовых отделений в республике. 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час, — уточнили в пресс-службе УФПС Башкирии. — 8 марта почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с отделением Социального фонда России по региону».