В Башкирии изменится график работы почтовых отделений

«8 марта станет выходным для всех почтовых отделений в республике. 7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час, — уточнили в пресс-службе УФПС Башкирии. — 8 марта почтальоны не будут разносить письма, газеты и журналы. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с отделением Социального фонда России по региону».
9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.
Как сообщал ранее Башинформ, к работе в почтовых отделениях республики привлекают работников муниципальных организаций — по совместительству. Укомплектованность штата отделений составляет 94% в городах и 95% в сельской местности.
На сегодняшний день Башкирия является лидером по количеству почтовых отделений в России. В 1240 отделениях работают 7 тысяч жителей региона. Более 80% расположено в сельской местности. Свыше 460 отделений расположены в посёлках с населением менее 500 человек.
Каждый день отделения посещают около 27 тысяч человек. Ежегодно обрабатывается около 30 млн писем и более 6 млн посылок.