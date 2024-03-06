Отработку возле мечетей начали полицейские Алматы

«Экипажи патрульной полиции ориентированы на выявление и пресечение грубых правонарушений, в том числе правил парковки автотранспорта. В центре особого внимания — торговые дома, рынки, округа учебных заведений, мечети и другие локации, где чаще всего водители позволяют себе парковать авто в неустановленном месте», — сообщил замначальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.