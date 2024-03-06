Отработку возле мечетей начали полицейские Алматы

Как пояснили стражи порядка, локальные рейдовые мероприятия проводятся с целью обеспечения безопасности дорожного движения и реализации принципа неотвратимости наказания за правонарушения.
Подчеркивается, что нарушение правил парковки для Алматы — очень актуальный вопрос.
По подсчетам полиции, в городе официально зарегистрировано свыше 550 тыс. автотранспорта. Кроме того, по дорогам мегаполиса ежедневно курсирует порядка 300 тыс. иногороднего — транзитного транспорта.
«Экипажи патрульной полиции ориентированы на выявление и пресечение грубых правонарушений, в том числе правил парковки автотранспорта. В центре особого внимания — торговые дома, рынки, округа учебных заведений, мечети и другие локации, где чаще всего водители позволяют себе парковать авто в неустановленном месте», — сообщил замначальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.
Только за один рейд стражи порядка выявили свыше 40 нарушений правил парковки транспортных средств.
Отметим, что в феврале похожую отработку провели на барахолке в Алматы. Только за первый час рейда патрульные Жетысуского района мегаполиса выявили свыше 25 нарушений ПДД, большая часть из них — нарушения правил парковки транспортных средств.
Стоит добавить, что ранее алматинцы пожаловались на беспорядочно припаркованные авто на одной из улиц. По этой причине по улице Сатпаева в Алматы, граничащей с тремя крупными жилыми комплексами, полиция начала проводить точечные рейды.