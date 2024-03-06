Минобразования заявило о переформатировании системы олимпиад в Беларуси

По словам министра образования, работа, связанная с подготовкой олимпиадников носит своего рода шаблонный характер. Он пояснил, что сначала проводится районный этап, после этого — городской этап и только потом начинается подготовка к республиканскому этапу. Иванец подчеркнул, что выявлять талантливых и одаренных школьников необходимо на протяжении круглого года и по всей Беларуси, вне зависимости от места их проживания.