Минобразования заявило о переформатировании системы олимпиад в Беларуси

В Минобразования заявили о переформатировании системы олимпиад в Беларуси. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец во время итоговой коллегии комитета по образованию Мингорисполкома, передает БелТА.
Он уточнил:
— Сегодня Министерство образования переформатирует систему подготовки к олимпиадам. Мы сделаем ее круглогодичной.
По словам министра образования, работа, связанная с подготовкой олимпиадников носит своего рода шаблонный характер. Он пояснил, что сначала проводится районный этап, после этого — городской этап и только потом начинается подготовка к республиканскому этапу. Иванец подчеркнул, что выявлять талантливых и одаренных школьников необходимо на протяжении круглого года и по всей Беларуси, вне зависимости от места их проживания.
— Планируем со следующего учебного года ввести круглогодичную заочную олимпиаду.
Глава Минобразования объяснил, что она будет обучающим центром для каждого молодого человека.
— Планируем наладить круглогодичные во время каникулярного периода сборы для подготовки всех ребят со всей республики и по всем учебным предметам.
Он сказал, что это даст возможность в равной степени раскрыть тот потенциал, которые есть у школьников из каждого уголка Беларуси, для получения более высоких результатов.