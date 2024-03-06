За неделю коронавирусом заболели 305 волгоградцев

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в оперштабе, за все время распространения ковида его диагностировали у 280 986 жителей области. Выздоровели за прошлую неделю 284 пациента. Всего с начала пандемии и к настоящему времени вылечились от коронавируса 273 569 волгоградцев. Уточняется, что на прошлой неделе летальных случаев зафиксировано не было.