За неделю коронавирусом заболели 305 волгоградцев

Оперативный штаб Волгоградской области опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом с 26 февраля по 3 марта. За неделю в регионе COVID-19 подхватили 305 человек.
Неделей ранее в области вирус диагностировали у 333 человек.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в оперштабе, за все время распространения ковида его диагностировали у 280 986 жителей области. Выздоровели за прошлую неделю 284 пациента. Всего с начала пандемии и к настоящему времени вылечились от коронавируса 273 569 волгоградцев. Уточняется, что на прошлой неделе летальных случаев зафиксировано не было.