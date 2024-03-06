Ученые Новосибирска научились бороться с раком без вреда для здоровья

Ученые Новосибирского государственного технического университета нашли новый способ удалять раковые опухоли, не повреждая здоровые ткани. Для этого используют высокочастотное электромагнитное излучение.
— Достоинства этого метода — быстрота и бескровность операции, малое время заживления. Были проведены доклинические испытания на базе ЦКП «SPF-виварий» с положительным результатом, — сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.
За последние десять лет число больных с онкологическими заболеваниями выросло более чем на 20%. Разработчики отмечают, что для дальнейшего продвижения необходимо набрать статистику, проведя опыты на биоптатах в пробирках и на живых организмах.