Кузбасс вошёл в топ-5 регионов по площади расселённого аварийного жилья

С 2019 года для участников программы в разных населённых пунктах возвели 60 многоэтажек. Только с начала этого года в эксплуатацию ввели четыре дома, в два из которых в Анжеро-Судженске и Ленинске-Кузнецком уже переехали 180 человек. В два дома в Тайге и Топках 165 кузбассовцев переедут из бараков и старых частных домов до лета этого года.