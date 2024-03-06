Кузбасс вошёл в топ-5 регионов по площади расселённого аварийного жилья

Кузбасс вошёл в топ-5 регионов страны по площади расселённого аварийного жилья. Так, за последние пять лет в новые дома переехали 27 тысяч кузбассовцев, а расселено 566 тыс. кв. метров.
Много домов (85 тыс. кв. метров) расселили в Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком (61 тыс. кв. м.), Прокопьевске (20 тыс. кв. м.). Из 27 муниципалитетов, включённых в программу переселения (речь идёт о жилфонде, признанном аварийным до 2017 года), десять её завершили. Остальные завершат до конца текущего года. Почти выполнили план и по переселению с подработанных территорий.
С 2019 года для участников программы в разных населённых пунктах возвели 60 многоэтажек. Только с начала этого года в эксплуатацию ввели четыре дома, в два из которых в Анжеро-Судженске и Ленинске-Кузнецком уже переехали 180 человек. В два дома в Тайге и Топках 165 кузбассовцев переедут из бараков и старых частных домов до лета этого года.
Также мы рассказывали, почему не стоит покупать аварийный дом в надежде получить за него большую компенсацию.