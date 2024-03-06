Форель в открытом море выращивают в Геленджике

Фермеры из Геленджика в качестве эксперимента решили выращивать форель в морской воде. Первый садок в открытом море уже установлен.
Как отмечают сами фермеры, условия для выращивания рыбы идеальные, так как море насыщено кислородом.
— В Геленджике развиваются все отрасли экономики, и хоть площадь сельхозземель у нас в регионе самая маленькая, но сфера АПК растет, — подчеркнул глава города Алексей Богодистов.
Планируется, что форель будут продавать на ярмарках выходного дня и в рыбных магазинах курорта, пояснили «НИА-Кубань» в пресс-службе городской администрации.
— Будем поддерживать фермеров в их работе, прорабатываем вопрос о выделении субсидии, — добавил Алексей Богодистов.