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На фуд-корте в одном из столичных ТЦ бегала мышь — видео

В Санэпидкоме отреагировали на данную ситуацию и приняли соответствующие меры.
Источник: Uznews

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой маленькая мышь бегала по фуд-корту, расположенному в торговом центре Next. В Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья отреагировали на данный инцидент.

Сообщается, что специалисты Санэпидкомитета Яккасарайского района провели исследование на месте.

В частности, 5 марта после окончания рабочего дня была проведена финальная дератизация (уничтожение грызунов). С менеджером торгового центра и фуд-корта была проведена профилактическая беседа.

В Санэпидкомитете напомнили предпринимателям, что время от времени они должны проводить дезинфекционные работы на своих территориях.