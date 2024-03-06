На фуд-корте в одном из столичных ТЦ бегала мышь — видео

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой маленькая мышь бегала по фуд-корту, расположенному в торговом центре Next. В Комитете санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья отреагировали на данный инцидент.
Сообщается, что специалисты Санэпидкомитета Яккасарайского района провели исследование на месте.
В частности, 5 марта после окончания рабочего дня была проведена финальная дератизация (уничтожение грызунов). С менеджером торгового центра и фуд-корта была проведена профилактическая беседа.
В Санэпидкомитете напомнили предпринимателям, что время от времени они должны проводить дезинфекционные работы на своих территориях.