В Казани 12-километровую набережную Волги построят поэтапно

В Казани 12-километровую набережную Волги построят в три-четыре этапа. Проект реализуется в рамках реновации территории «Новая Портовая». Об этом сообщила начальник сектора концептуальных разработок Института развития города Гюзель Юлбашева.
По словам Юлбашевой, первый этап находится на стадии реализации. Даже первые 1,3 километра для города могли бы иметь районное значение. Однако, учитывая расположение, набережная приобретет общегородское значение.
Представители общественных организаций хотят, чтобы на новом пространстве появились детские площадки, велосипедные и беговые дорожки, бесплатные уборные. Также оно должно быть приспособлено для самых разных категорий посетителей.
Напомним, на набережной Казанки летом появится детский парк.