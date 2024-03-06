В Хабаровском крае днём весна, а ночью — стужа

Какая-то несмелая у нас нынче весна! Вроде бы, днем солнышко пригревает, птички чирикают, но желания решительно снять теплый пуховик пока не возникает. Утром-то еще зябко, а кое-где совсем холодно!
Так, в Хабаровске 7 марта ночью −18…-20 градусов, днем −5…-7 градусов. В Вяземском на рассвете те же −18…-20, днем −4…-6 градусов, в Бикине суточный разбег температур от ночных −17…-19, до дневных −1…-3 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Чегдомыне и в Николаевске-на-Амуре ночью еще −25…-27 градусов, днем −7…-9. В Комсомольске-на-Амуре ночные температуры такие же, −25…-27 градусов, дневные −5…-7.
В селе имени Полины Осипенко на рассвете −24…26, днем те же −5…-7 градусов. В Троицком на рассвете −20…-22, днем −7…-9 градусов, в Советской Гавани в темное время суток −17…-19, днем −4…-6 градусов, в Охотске ночной фон температур −16…-18, дневной −8…-10 градусов. А вот в северном Чумикане ночью −15…-17 градусов, днем −5…-7 градусов, в соседнем Аяне ночной фон температур −14…-16, дневной −6…-8 градусов.
В этот день крестьяне варили белую, черную и красную уху. Цвет ее зависел от не только от разных сортов рыбы, но ещё и пряностей, которые добавлялись в блюдо. Например, красной могли называть уху, приготовленную из лососёвой рыбы, а также ту, в которую добавили дорогой шафран. Белую уху готовили из белой рыбы — сига, судака.
Для приготовления черной ухи использовали сорную рыбу- карася, красноперку, голавлю, леща, плотву, пескаря и проч. Причем, варили ее в огуречном рассоле, добавляя всякие коренья и пряности. Интересно? Попробуйте!