В Хабаровском крае днём весна, а ночью — стужа

В этот день крестьяне варили белую, черную и красную уху. Цвет ее зависел от не только от разных сортов рыбы, но ещё и пряностей, которые добавлялись в блюдо. Например, красной могли называть уху, приготовленную из лососёвой рыбы, а также ту, в которую добавили дорогой шафран. Белую уху готовили из белой рыбы — сига, судака.