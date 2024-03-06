В Керченском проливе штормит: как работает паромная переправа

«Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12−17 м/с», — говорится в сообщении.
По прогнозу Росгидромета, 6 марта в проливе без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 0,7−1,2 метра. Температура воздуха +8…+10, температура воды в море +7…+8 градусов.
За последние сутки паромы выполнили 12 рейсов. Всего с начала работы переправы из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 7720 рейсов, перевезли более 454 тысяч пассажиров и около 265 тысяч грузовиков.
Через переправу в настоящее время следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. По морскому пути переправляют и пассажирские автобусы.
Движение через Крымский мост разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Предусмотрено обязательное прохождение процедуры досмотра. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.