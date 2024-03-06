Самолеты из Нижнего Новгорода пустят до Азербайджана

Из Нижнего Новгорода самолет направится в Баку в 01:00 и приземлится в 05:00. Из международного аэропорта Гейдар Алиев вылет запланирован на каждую среду в 21:00, а прибытие в аэропорт им. Чкалова — в 23:00 того же дня. Время указано местное для каждого аэропорта.