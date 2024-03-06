Сколько стоят подарки на 8 Марта в 2024 году

Во время опроса респонденты поделились, что когда-то дарили в качестве подарка путешествие в другую страну, или планируют это сделать в этом году (9% от общего числа опрошенных). По словам опрошенных, два года назад недельный отдых на двоих в начале марта обходился в среднем 400−700 тыс. тенге (в зависимости от страны и статусности отеля). В 2024 году отдых варьируется от 600 тыс. до 2 млн тенге. Обычно в стоимость тура входит перелет, проживание, питание и обязательная страховка.