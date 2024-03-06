Стало известно, какой будет погода на Кубани 8 марта

Теплая и солнечная погода, которая царствует на Кубани с первых дней весны, сменится похолоданием и ливнями. Дожди начнут одолевать территорию Краснодарского края уже в ближайшие дни.
«Ночью и утром 6 марта местами в крае пройдет слабый дождь. Небольшие осадки ожидается и до конца суток. В предгорных и горных районах выпадет снег. Ветер поднимется до 5−10 м/с, местами порывы поднимутся до 15−18 м/с», — сообщил «КП» — Кубань заместитель руководителя краевого центра мониторинга и прогнозирования ЧС Александр Колесник.
В этот день в крае сохранится небольшое тепло. В Краснодаре воздух прогреется до +13 градусов. В южной половине края +12…+17 градусов, но уже с 7 марта на Кубани заметно похолодает.
«7 марта в большинстве районов края пройдет дождь и снег. Возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью опустится до 0…+5 градусов, местами в восточной половине края до +2…-3°С. Днем потеплеет до +5…+10 градусов», — уточнил Александр Колесник.
В Международный женский день погода в крае будет примерно такой же. Ожидается дождь, снег, а местами даже гололед.
«8 марта порывы ветра достигнут 12 м/с. Температура воздуха ночь −2…+3 градусов, днем +3…+8 градусов, местами до 0…+2 градусов. На Черноморском побережье ночью +2…+7 градусов, днем +5…+10 градусов», — поделился Александр Колесник.
На побережье Черного моря еще немного похолодает 9 марта. Температура воздуха днем не поднимется выше +8 градусов. При этом ветер поднимется до 14 метров в секунду.
Небольшое улучшение погоды будет наблюдаться уже со следующей недели. По предварительным данным, в Краснодаре 13 марта воздух может прогреться до +16 градусов.