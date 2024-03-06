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Проверка сирен в Воронеже пройдет 6 марта по плану

Несмотря на сбитые два БПЛА в Воронежской области и над Воронежем в среду, 6 марта, на территории региона включат тревожные сирены.

Местное правительство попросило граждан сохранять спокойствие.

В среду с 10:43 до 10:44 пройдет комплексная проверка автоматизированной системы центрального оповещения населения. Власти сообщили, что такая проверка проводится регулярно для определения степени готовности техсредств оповещения.

Систему оповещения населения 6 марта проверят по всей стране, а не только в Воронеже. Об этом предупредили в МЧС.

В рамках проверки систем оповещения.

  • прозвучат сирены,
  • заработают громкоговорители,
  • специальная информация появится на телеэкранах,
  • на радиоканалах прозвучит сигнал «Внимание всем!».

МЧС