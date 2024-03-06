Проверка сирен в Воронеже пройдет 6 марта по плану

Местное правительство попросило граждан сохранять спокойствие.
В среду с 10:43 до 10:44 пройдет комплексная проверка автоматизированной системы центрального оповещения населения. Власти сообщили, что такая проверка проводится регулярно для определения степени готовности техсредств оповещения.
Систему оповещения населения 6 марта проверят по всей стране, а не только в Воронеже. Об этом предупредили в МЧС.
В рамках проверки систем оповещения.
- прозвучат сирены,
- заработают громкоговорители,
- специальная информация появится на телеэкранах,
- на радиоканалах прозвучит сигнал «Внимание всем!».