Больше 500 сирен сработали в Хабаровском крае 6 марта

— Проверка началась в 10:40 по местному времени и продлилась пять минут. Было задействовано свыше 500 сирен по всему региону. Их громкий звук означает сигнал гражданской обороны «Внимание, всем!». Жителям никаких действий предпринимать не нужно было, — рассказал начальник отдела гражданской обороны комитета правительства края по гражданской защите Юрий Бутько.