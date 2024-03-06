Больше 500 сирен сработали в Хабаровском крае 6 марта

В Хабаровском крае утром 6 марта проверили работу систем оповещения. В каждом населенном пункте региона одновременно включились электросирены, по радио и телевидению передали учебную информацию. Такие мероприятия проходили по всей стране.
— Проверка началась в 10:40 по местному времени и продлилась пять минут. Было задействовано свыше 500 сирен по всему региону. Их громкий звук означает сигнал гражданской обороны «Внимание, всем!». Жителям никаких действий предпринимать не нужно было, — рассказал начальник отдела гражданской обороны комитета правительства края по гражданской защите Юрий Бутько.
По поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в крае совершенствуют системы оповещения. В прошлом году на это потратили 11 миллионов рублей. На эти деньги купили новое оборудование.
В этом году на модернизацию уйдет та же сумма. Планируется построить шесть устройств оповещения в трех районах. Это увеличит охват населения на 92%. Установка устройств продолжится до 2026 года.