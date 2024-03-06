Певец из Новосибирска Митя Фомин сказал, что к 8 марта сотнями скупает тюльпаны

«Каждый год в начале марта у меня давняя традиция. Покупаю охапки тюльпанов разных цветов и всех сортов, договариваюсь с цветочницами на пару дней забрать их “ценную” тару, то бишь пластиковые ящики с водой, загружаю их на заднее сиденье машины, а дальше в течение нескольких дней самостоятельно развожу яркие букеты по заветным адресам, — рассказал BFM-Новосибирск Митя Фомин. — Стараюсь поздравить всех тех, с кем дружен или по работе, своих любимых и близких, с которыми давно не виделся или просто хочу сделать приятный сюрприз в начале весны. Вижу по улыбкам и настроению, что этот небольшой знак внимания, как правило, очень приятен! Правда, в этом году мои девушки получат букеты от кого-то другого, потому что я уезжаю на все праздники на гастроли в Крым. Зато буду поздравлять женщин со сцены в праздничные дни в Ялте и Симферополе и дарить весеннее настроение».