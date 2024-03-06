Певец из Новосибирска Митя Фомин сказал, что к 8 марта сотнями скупает тюльпаны

В цветочных салонах начался самый прибыльный период — мужчины массово скупают и заказывают цветы. Траты на обязательные к 8 марта букеты могут составлять десятки тысяч рублей. Самые большие расходы на цветы у мужчин, которым поздравляют не только близких женщин, но ещё и всех коллег, партнёров и знакомых.
BFM-Новосибирск опросил руководителей компаний, известных мужчин Новосибирска и выяснил, что каждый из них к 8 марта покупает не менее 300 тюльпанов или роз. Так, вице-председатель новосибирского отделения «Опоры России» Илья Гнатуша, рассказал, что купил 500 тюльпанов, чтобы поздравить деловых партнёров. Генеральный директор компании «Стрижи» Игорь Белокобыльский сказал, что покупает 375 роз, чтобы поздравить всех своих сотрудниц и коллег. Популярный певец Митя Фомин сообщил, что ежегодно покупает тюльпаны сотнями и поздравляет знакомых женщин в течение нескольких мартовских дней.
«Каждый год в начале марта у меня давняя традиция. Покупаю охапки тюльпанов разных цветов и всех сортов, договариваюсь с цветочницами на пару дней забрать их “ценную” тару, то бишь пластиковые ящики с водой, загружаю их на заднее сиденье машины, а дальше в течение нескольких дней самостоятельно развожу яркие букеты по заветным адресам, — рассказал BFM-Новосибирск Митя Фомин. — Стараюсь поздравить всех тех, с кем дружен или по работе, своих любимых и близких, с которыми давно не виделся или просто хочу сделать приятный сюрприз в начале весны. Вижу по улыбкам и настроению, что этот небольшой знак внимания, как правило, очень приятен! Правда, в этом году мои девушки получат букеты от кого-то другого, потому что я уезжаю на все праздники на гастроли в Крым. Зато буду поздравлять женщин со сцены в праздничные дни в Ялте и Симферополе и дарить весеннее настроение».
Ранее BFM-Новосибирск рассказывал, сколько жители Новосибирска тратят на подарки коллегам на 8 марта. Так же публиковал материал о ценах на цветы в марте 2024 года — они выросли на 30% по сравнению с ценами прошлого года.