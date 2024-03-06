Командир отряда «Ахмат» пообщался с бойцами СВО и общественниками в Иркутске

«Ваш опыт взаимопонимания и поддержки друг друга независимо от национальности и вероисповедания следует показывать всей стране. Большой дружной семьей вы сплотились и помогаете военнослужащим и их семьям. Сегодня очень важно объединять усилия ради страны и ее будущего. Пока мы будем едины, нас ничто не одолеет. От себя лично и бойцов “Ахмата” хочу поблагодарить жителей Прибайкалья за патриотизм и все, что вы делаете, чтобы приблизить нашу победу», — отметил Апти Алаутдинов.