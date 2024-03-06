Командир отряда «Ахмат» пообщался с бойцами СВО и общественниками в Иркутске

Доверенное лицо президента РФ Владимира Путина, российский военный деятель, командир добровольческого формирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов приехал с визитом в Иркутск. Он встретился с представителями общественности и военнослужащими спецоперации. Кроме того, командир «Ахмата» отметил патриотический настрой жителей Иркутской области. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
Апти Алаудинов встретился с членами региональной Общественной палаты, участниками СВО. Также на встрече присутствовали представители общественных и национально-культурных организаций, основных религиозных конфессий.
Присутствующие на встрече выразили поддержку президенту страны Владимиру Путину по объявлению 2024 года Годом семьи. В текущих реалиях очень важно, чтобы была популяризация госполитики в сфере семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Кроме того, в рамках встречи зашла речь об обстановке в России, связанной с СВО, патриотическом воспитании молодежи, организации помощи вернувшимся из зоны СВО и их родным.
«Ваш опыт взаимопонимания и поддержки друг друга независимо от национальности и вероисповедания следует показывать всей стране. Большой дружной семьей вы сплотились и помогаете военнослужащим и их семьям. Сегодня очень важно объединять усилия ради страны и ее будущего. Пока мы будем едины, нас ничто не одолеет. От себя лично и бойцов “Ахмата” хочу поблагодарить жителей Прибайкалья за патриотизм и все, что вы делаете, чтобы приблизить нашу победу», — отметил Апти Алаутдинов.
Также он поблагодарил фонд «Любимый город» и его руководителя Михаила Лунева. Общественная организация была ранее создана по инициативе мэра Иркутска Руслана Болотова. Она на постоянной основе отправляет в зону спецоперации гуманитарную помощь, в том числе технику, оборудование. Также фонд участвует в сборе средств для приобретения всего необходимого для военнослужащих и их родных.
Как подчеркнул Михаил Лунев, у общественником налажено тесное взаимодействие с военными формированиями, общественными организациями, религиозными конфессиями.