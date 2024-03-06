Многодетных матерей наградили в Актау в канун женского праздника

В мероприятии приняли участие аким города Актау Улугбек Тналиев, многодетные матери и жители города. На мероприятии аким города торжественно поздравил с праздником и вручил 30 многодетным матерям нагрудный знак «Алтын алқа».
— Поздравляю вас с наступающим Международным женским днем 8 марта! Ваша роль в воспитании подрастающего поколения и формировании нравственных качеств неоценима. В семье вы помогаете укоренить в сердцах детей ценности языка, истории, культуры и литературы, а также национальных традиций. Милые женщины, дорогие мамы, вы всегда заслуживаете большого уважения. Поздравляю вас всех с этим прекрасным праздником! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия вашим семьям!, — сказал аким города.
С начала года в Актау 147 многодетных матерей были награждены заслуженными наградами «Алтын алқа» и «Күміс алқа». А одна из награжденных многодетных мам на этом мероприятиии 35-летняя Жадыра Жанабаева. Мать семи детей сказала теплые пожелания всем женщинам.
— Я работаю воспитателем в детском саду. Старшему ребенку 15 лет, младшему 2 года. Четверо моих детей учатся в школе, а трое моих ходят в детский сад. Поздравляю всех бабушек, мам и девушек с праздником, — сказала многодетная мама Жадыра Жанабаева.
Одной из обладательниц золотой медали стала 31-летняя Самал Косшыгулова. Многодетная мать поздравила всех женщин с праздником.
— Я мечтала стать многодетной матерью, потому что у нас в семье было всего два ребенка. У меня три дочери и четверо сыновей. Рада, что удостоилась награды «Алтын алқа». Выражаю благодарность нашему государству. Пусть наше будущее поколение преуспеет и процветает, — сказала многодетная мама Самал Косшыгулова.
Церемония награждения продолжилась праздничным концертом. На концерте вокальные группы «Тәтті», «Аюна» и «Ертегілер» исполнила песню «Мама». Образцовый коллектив детской творческой студии «Радуга» исполнил произведение «Бозторғай ана». Народный коллектив танцевальный ансамбль «Айша қыз» исполнил танец «Ерке Қыз», танцевальный ансамбль «Шива» порадовал зрителей танцем «Шолпы».