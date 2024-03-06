Многодетных матерей наградили в Актау в канун женского праздника

— Поздравляю вас с наступающим Международным женским днем 8 марта! Ваша роль в воспитании подрастающего поколения и формировании нравственных качеств неоценима. В семье вы помогаете укоренить в сердцах детей ценности языка, истории, культуры и литературы, а также национальных традиций. Милые женщины, дорогие мамы, вы всегда заслуживаете большого уважения. Поздравляю вас всех с этим прекрасным праздником! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия вашим семьям!, — сказал аким города.