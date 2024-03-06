Повар из Тольятти принял участие в новом сезоне кулинарного шоу с Ивлевым

На федеральном телеканале стартовал третий сезон кулинарного реалити с участием известного шеф-повара Константина Ивлева. В этом сезоне он ищет молодых талантливых поваров в возрасте от 16 до 30 лет, которых сможет превратить в будущих звезд ресторанного мира. Один из участников нового сезона — Махир Мамедов, 23-летний су-шеф из Тольятти.
Так, стаж Махира в ресторанной индустрии составляет уже 6 лет, а его кулинарное мастерство охватывает итальянскую, паназиатскую и французскую кухни. Тольяттинец будет соперничать с другими участниками из разных регионов России за звание лучшего повара.
В проекте в оценке блюд будут помогать звездные дегустаторы. В выпуске с поваром из Тольятти им станет певица и актриса Анна Покров. Победитель получит золотой шеф-нож от самого Константина Ивлева.