Как удержать молодежь в Хабаровском крае?

— Мы проводили анализ причин отъезда молодежи из Хабаровского края, который показал, что в качестве основной причины миграционных настроений молодых людей являются «отсутствие перспектив на Дальнем Востоке» и «проблема трудоустройства». Такие установки у молодежи — следствие отсутствия в школах системы профориентации, которая должна реализовывать одну из основных целей школы: создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. В результате судьбоносное решение о выборе будущей профессии школьники и их родители принимают в полном информационном вакууме, ориентируясь не на перспективы социально-экономического развития региона, города или района, в котором живут, а на моду и собственные представления о востребованных на рынке труда профессиях, которые в большинстве случаев не имеют ничего общего с реальностью.



В итоге подавляющее большинство выпускников городских школ делают выбор в пользу «модных» профессий и высшего образования, в то время как на рынке труда доля специалистов с высшим образованием составляет не более 23−25%.



Мы также проводили эксперимент: просили открыть сайт работы в России и посмотреть горячую десятку вакансий, а также открыть сайты дальневосточных работодателей и посмотреть то же самое. Кроме того, мы просили посмотреть, сколько запросов на ту или иную вакансию в Москве и то же самое для Хабаровского края. Тут конкуренция ниже. Более того, здесь человек у себя дома, а там ему еще предстоят дополнительные затраты на жилье и на долгую дорогу до работы.



Еще один момент: в школьных программах с 2012 года отсутствует региональный компонент. Это касается географии, биологии, с историей, правда, ситуация выправится в этом году с выходом учебника, где отражается развитие родного края. Да, молодые люди живут в большой стране, и должны знать о ней. Но они должны также знать свою малую родину. У нас тут другая природа, другие климатические и географические условия. Также уже много лет назад идет смещение экономического центра на восток, как раз в нашу сторону.