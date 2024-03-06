Нижнекамцы раскритиковали макет статуи Александру Пушкину

«Что за уродство такое?», «Не позорьте Пушкина», «Я увидела только голову, а все остальное это что?» — отреагировали пользователи под постом в сообществе «Градостроитель Нижнекамска», где был опубликован макет. Позже после негативных реакций пост удалили.