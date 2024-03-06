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Нижнекамцы раскритиковали макет статуи Александру Пушкину

Памятник планируют разместить в сквере поэта.
Источник: Комсомольская правда

Жителям Нижнекамска представили макет статуи писателю Александру Пушкину. Однако горожане не оценили новый объект и раскритиковали его.

«Что за уродство такое?», «Не позорьте Пушкина», «Я увидела только голову, а все остальное это что?» — отреагировали пользователи под постом в сообществе «Градостроитель Нижнекамска», где был опубликован макет. Позже после негативных реакций пост удалили.

Напомним, в 2024 году в Нижнекамске планируют открыть сквер Пушкина и памятник, также посвященный ему. Новое общественное пространство появится на Школьном бульваре возле здания администрации.

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