Барабанное шоу, скоморохи и «бои богатырей»: Как отпразднуют Масленицу в Нижнем Новгороде

В Автозаводском парке гуляния начнутся с барабанного шоу. В течении всего дня будут выступать танцевальные и вокальные ансамбли, свое мастерство покажут и ходулисты. Запланировано также огненное шоу. Кроме того, нижегородцы смогут посостязаться в боях подушками, командных лыжах, перетягивании канат, кулачных боях и даже залезть на ледяной столб. Завершится праздник выступлением кавер-группы и дискотекой.