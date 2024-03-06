Барабанное шоу, скоморохи и «бои богатырей»: Как отпразднуют Масленицу в Нижнем Новгороде

Уже совсем скоро начнется масленичная неделя. Она продлится с 11 по 17 марта. В этот период в парках, музеях и библиотеках Нижнего Новгорода пройдут масленичные гуляния. Как сообщили в департаменте культуры городской администрации, жителей и гостей города ждут концерты, «бои богатырей», скоморохи и барабанное шоу. Публикуем программу мероприятий на Масленицу 2024 в Нижнем Новгороде.
Парки.
Праздник «Широкая масленица» состоится в парках Автозаводский, «Светлоярский» и «Дубки» 17 марта.
В Автозаводском парке гуляния начнутся с барабанного шоу. В течении всего дня будут выступать танцевальные и вокальные ансамбли, свое мастерство покажут и ходулисты. Запланировано также огненное шоу. Кроме того, нижегородцы смогут посостязаться в боях подушками, командных лыжах, перетягивании канат, кулачных боях и даже залезть на ледяной столб. Завершится праздник выступлением кавер-группы и дискотекой.
В парках «Дубки» и «Светлоярский» запланированы концерты, скоморохи и ростовые куклы, фаер-шоу и соревнования «Молодецкие забавы». Народные гуляния продлятся до 15:00, а после гостей ждет дискотека.
Посетителей парка «Швейцария» 17 марта также ждет концертная программа, конкурсы, интерактивные забавы, а также историческая богатырская реконструкция — игра «бои богатырей». В Детском центре пройдут мастер-классы по изготовлению куклы Масленицы и солнца. На поляне за центральной площадью состоится сжигание чучела.
Музеи.
С 14 по 17 марта в Домике Каширина будут проходить экскурсии о традициях в мещанской среде, а также мастер-классы по изготовлению куклы «Масленицы».
Детские игровые программы, основанные на традиционных масленичных обрядах Нижегородской области пройдут в МАУК АЭМЗ «Щелоковский хутор». Народные гуляния и театрализованные программы состоятся в филиале «ДК Доскино», в ЦКиД «Молодёжный», в ОДЦ «Смена» и в филиале «ДК Новинки».
В филиале «ДК Кудьма» запланирован праздник «Проводы Русской зимы», а в музейно-выставочном центре «Микула» — народное гуляние для жителей поселка Березовая пойма.
Библиотеки.
Празднование Масленицы пройдет и в библиотеках города. Для посетителей готовят программы с песнями и танцами, также запланированы чаепития с блинами.
В библиотеках города нижегородцы познакомятся с традициями и обрядами праздника, поучаствуют в играх и хороводах, обменяются книгами, а также смогут изготовить куклу «Масляничка» из ниток.