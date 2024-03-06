7 и 8 марта кемеровчанкам подарят цветы в утреннем рейсовом автобусе

Как сообщает Государственная транспортная лизинговая компания, Кемерово стал одним из семи городов России, где запустят «весенние» автобусы. Пассажирам транспорта вручат цветы в честь Международного женского дня.
Акция пройдёт 7 и 8 марта на утренних рейсах автобусов № 88. Их можно будет узнать по оклейке в зоне входных групп и трансляции баннеров на мультимедийных экранах.
«Весенние» автобусы поедут в Калуге, Волгограде, Астрахани, Курске, Уфе, Улан-Удэ.
Также кузбасских женщин традиционно поздравляют тюльпанами сотрудники ГИБДД. Накануне «цветочный патруль» работал в Кемерове на площади Кирова, Новокузнецке на ул. Сеченова, Киселёвске на ул. Транспортная.
Сегодня, 6 марта, инспекторы поздравляли женщин в Междуреченске на проспекте Строителей, новокузнечанок на пр. Дружбы и в Заводском районе, ленинск-кузнечанок на пр. Ленина и в Мариинске на ул. Ленина.