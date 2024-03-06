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7 и 8 марта кемеровчанкам подарят цветы в утреннем рейсовом автобусе

Кемерово станет одним из семи городов России, где Государственная транспортная лизинговая компания запустит «весенние» автобусы.

Как сообщает Государственная транспортная лизинговая компания, Кемерово стал одним из семи городов России, где запустят «весенние» автобусы. Пассажирам транспорта вручат цветы в честь Международного женского дня.

Акция пройдёт 7 и 8 марта на утренних рейсах автобусов № 88. Их можно будет узнать по оклейке в зоне входных групп и трансляции баннеров на мультимедийных экранах.

«Весенние» автобусы поедут в Калуге, Волгограде, Астрахани, Курске, Уфе, Улан-Удэ.

Также кузбасских женщин традиционно поздравляют тюльпанами сотрудники ГИБДД. Накануне «цветочный патруль» работал в Кемерове на площади Кирова, Новокузнецке на ул. Сеченова, Киселёвске на ул. Транспортная.

Сегодня, 6 марта, инспекторы поздравляли женщин в Междуреченске на проспекте Строителей, новокузнечанок на пр. Дружбы и в Заводском районе, ленинск-кузнечанок на пр. Ленина и в Мариинске на ул. Ленина.