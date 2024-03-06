7 и 8 марта кемеровчанкам подарят цветы в утреннем рейсовом автобусе

Сегодня, 6 марта, инспекторы поздравляли женщин в Междуреченске на проспекте Строителей, новокузнечанок на пр. Дружбы и в Заводском районе, ленинск-кузнечанок на пр. Ленина и в Мариинске на ул. Ленина.