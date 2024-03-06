Полонез из оперы «Евгений Онегин» прозвучал в Петербурге вместо сирен

Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Петербургу, подобные проверки в городе проводятся дважды в год — в марте и октябре. Это нужно для того, чтобы оценить работоспособность средств оповещения и готовность экстренных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.