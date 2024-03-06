Полонез из оперы «Евгений Онегин» прозвучал в Петербурге вместо сирен

Сегодня, 6 марта, в Петербурге прошла масштабная проверка системы оповещения населения. В этом году традиционные сирены в городе заменили на полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского. А после из громкоговорителей сообщили о проведении проверки.
Как уточнили в пресс-службе МЧС России по Петербургу, подобные проверки в городе проводятся дважды в год — в марте и октябре. Это нужно для того, чтобы оценить работоспособность средств оповещения и готовность экстренных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
— Услышав звук сирены, необходимо не поддаваться панике, сохранять спокойствие, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение, — добавили в ведомстве.
Предыдущий тестовый запуск систем оповещения проводили в Северной столице в октябре 2023 года.