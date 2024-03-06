Выпускники Новосибирска предпочитают НГУ другим вузам

Аналитики МегаФона рассказали, какие еще университеты интересны новосибирцам.
Специалисты оператора изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. С начала 2024 года наибольший дата-трафик из Новосибирской области пришелся на интернет-ресурсы следующих учебных заведений:
Новосибирский государственный университет (68%);
Московский физико-технический институт (13%);
Высшая школа экономики (4%);
Томский политехнический университет (3%);
Томский государственный университет (2%).
По данным МегаФона, вуз из Академгородка также интересен будущим абитуриентам из Алтайского и Забайкальского краев, Якутии и Хакасии.
При этом сайт Новосибирского государственного университета не самый популярный у новосибирцев среди других региональных вузов. В пятерке лидеров он занимает последнее место, тогда как на первом месте НГТУ, на втором — НГМУ, на третьем и четвертом НГУЭУ и НГПУ соответственно.
Пятерка популярных сайтов учебных заведений за аналогичный период прошлого года практически не менялась: вместо Новосибирского государственного университета в нее входил Сибирский государственный университет путей сообщения.
По данным МегаФона, внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из Новосибирской области начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных. С начала 2024 года активность абонентов МегаФона на сайтах региональных вузов увеличилась на 30%, а на сайтах федеральных вузов — на 50%.