Выпускники Новосибирска предпочитают НГУ другим вузам

По данным МегаФона, внимательно изучать сайты учебных заведений абитуриенты из Новосибирской области начинают еще в октябре и ноябре. Заметный всплеск виден в мае, а пиковые показатели приходятся на июль и август, когда публикуют списки зачисленных. С начала 2024 года активность абонентов МегаФона на сайтах региональных вузов увеличилась на 30%, а на сайтах федеральных вузов — на 50%.