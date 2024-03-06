Более 300 населенных пунктов Башкирии находятся в зоне подтопления

«Для мониторинга уровня воды и ситуации с половодьем у нас установлено 57 автоматических постов, 54 из них находятся на реках региона и три — на водохранилищах. Все они оснащены камерами наблюдения и фото/видеофиксации. Благодаря данным объектам мы можем сделать прогноз на две недели вперед. Любой житель Башкирии также может следить за обстановкой через систему “Паводок 2.0”., — отметила Лилия Каримова.