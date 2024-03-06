Более 300 населенных пунктов Башкирии находятся в зоне подтопления

Об этом в прямом эфире из ЦУР республики в программу «Салям» рассказала зампредседателя ГК РБ по ЧС Лилия Каримова.
По ее информации, наиболее опасными участками являются изгибы русла реки и места, где расположены мосты.
«Для мониторинга уровня воды и ситуации с половодьем у нас установлено 57 автоматических постов, 54 из них находятся на реках региона и три — на водохранилищах. Все они оснащены камерами наблюдения и фото/видеофиксации. Благодаря данным объектам мы можем сделать прогноз на две недели вперед. Любой житель Башкирии также может следить за обстановкой через систему “Паводок 2.0”., — отметила Лилия Каримова.
Напомним, для мониторинга затороопасных участков рек Башкирии задействуют судно на воздушной подушке, аэролодку, беспилотную авиацию и вертолет Ка-32, которые позволят своевременно выявлять проблемные участки и при необходимости проводить взрывные работы.