Спасатели МАСС предостерегают новосибирцев от заплыва на 8 марта

Спасатели МАСС предупреждают, что такое мероприятие крайне опасно, поскольку смерть может наступить в холодной воде еще до того, как начнется переохлаждение. Они описывают ряд физиологических изменений, которые происходят с человеком, оказавшимся в ледяной воде, и подчеркивают, что заплыв не только не согласован с экстренными службами, но и категорически запрещен.