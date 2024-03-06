Спасатели МАСС предостерегают новосибирцев от заплыва на 8 марта

В Новосибирске запретили заплыв на 8 марта. Сообщение об этом было опубликовано изданием «ЧС-ИНФО».
В социальных сетях появилась информация о планируемом заплыве экстремалов через реку Обь 8 марта. Муниципальная аварийно-спасательная служба города (МАСС) призывает граждан, желающих участвовать в данном мероприятии, проявить благоразумие.
Спасатели МАСС предупреждают, что такое мероприятие крайне опасно, поскольку смерть может наступить в холодной воде еще до того, как начнется переохлаждение. Они описывают ряд физиологических изменений, которые происходят с человеком, оказавшимся в ледяной воде, и подчеркивают, что заплыв не только не согласован с экстренными службами, но и категорически запрещен.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что певец из Новосибирска Митя Фомин сказал, что к 8 марта сотнями скупает тюльпаны.