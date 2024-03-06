«Отказалась прийти на комиссию»: в Новосибирске мать, бросившая ребенка в запертой квартире, скрывается от опеки и родственников

В Новосибирске мать, бросившая 8-летнего ребенка два дня в запертой квартире, скрылась от опеки. Об этом КП-Новосибирск рассказала уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко.
— Где находится мать сейчас, мы не знаем, но она допустила явное нарушение прав ребенка на образование, здоровье и безопасное проживание. Она отказалась прийти на комиссию по делам несовершеннолетних, — сообщила КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.
Не общается она и со своими родными:
— 1 марта позвонила дочке, спросила, где внук. Она сказала «Все нормально» и перестала выходить на связь, — рассказала КП-Новосибирск бабушка ребенка.
Выяснилось сейчас и то, что ребенок долгое время не ходил в школу:
— Изначально ребенок посещал занятия, но потом перестал ходить в школу: мать мальчика заявила, что якобы из-за болезни. Сейчас он находится в центре помощи детям, оказавшимся в трудной ситуации, — прокомментировала Надежда Болтенко.