«Отказалась прийти на комиссию»: в Новосибирске мать, бросившая ребенка в запертой квартире, скрывается от опеки и родственников

— Где находится мать сейчас, мы не знаем, но она допустила явное нарушение прав ребенка на образование, здоровье и безопасное проживание. Она отказалась прийти на комиссию по делам несовершеннолетних, — сообщила КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.