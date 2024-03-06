Школа без телефона. Идея хокима Ташобласти воплотилась в Ангрене

На деле идея воплотилась так: на входе в школу установлен шкафчик с ячейками, маркированными буквами — здесь и хранятся телефоны учеников во время занятий. Телефон каждого ученика на время занятий помещается в ячейку, буква на котором соответствует первой букве его фамилии. После уроков школьникам возвращают их гаджеты.