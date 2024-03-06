Школа без телефона. Идея хокима Ташобласти воплотилась в Ангрене

Напомним, что в конце февраля на встрече с руководством народного образования и преподавателями хоким Ташобласти Зоир Мирзаев анонсировал инициативу «Школа без телефона», пообещав каждому директору школы в случае отказа учеников и учителей от пользования телефонами по 300 миллионов сумов.
Пресс-служба администрации Ташобласти сообщила, что в жизнь инициатива хокима уже воплощается в двух общеобразовательных школах Ангрена — в 13-й и 17-й.
«Теперь ученики не отвлекаются и их внимание сосредоточено на приобретении знаний, которыми делятся с ними учителя», — сообщили в администрации.
На деле идея воплотилась так: на входе в школу установлен шкафчик с ячейками, маркированными буквами — здесь и хранятся телефоны учеников во время занятий. Телефон каждого ученика на время занятий помещается в ячейку, буква на котором соответствует первой букве его фамилии. После уроков школьникам возвращают их гаджеты.
Но в Ангрене решили пойти дальше: администрация школы провела собрание совместно с родительским комитетом и выдвинула предложение вообще не пользоваться телефонами в образовательном учреждении.