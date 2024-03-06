Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Красноярске на реках режут лед, чтобы избежать подтоплений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Лед режут на малых реках в Железнодорожном районе. На этой неделе работы идут на реке Бугач.
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске коммунальщики приступили к резке льда на реке Бугач, где есть несколько проблемных участков. Помимо этого, чтобы избежать подтоплений, прочищают канавы и трубы. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«Помимо выполнения стандартных противопаводковых мероприятий, специалисты нашей администрации совместно с территориальными инспекторами проводят обходы частного сектора Николаевки. Они обращают внимание на то, чтобы красноярцы не засоряли водопропускные трубы мусором, очищали выгребные ямы и своевременно убирали снег с придомовых территорий», — отметил и.о. руководителя администрации Железнодорожного района Евгений Сёмкин.

А предприятиям и организациям, находящимся в том районе, напомнили о том, что они должны следить за своими территориями и убирать скопившийся снег и наледь.

МЧС