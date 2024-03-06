Владивосток с размахом отметит Масленицу — программа

Во Владивостоке готовятся отметить праздник встречи весны — Масленицу. В дальневосточной столице приготовили яркую и веселую программу (0+) с хороводами, старинными обрядами, песнями и забавами. А по городу будет курсировать специальный «блиномобиль» со скоморохами, которые будут зазывать горожан на праздник, сообщили ИА PrimaMedia в администрации города.
Главные праздничные мероприятия развернутся 17 марта во всех районах города. Праздник начнется с «Масленичного поезда» — сотни людей в нарядных костюмах с изображением солнца в руках пройдут по главной улице Владивостока от Адмиральского сквера до центральной площади. Здесь состоятся основные представления — горожан ждут исторические реконструкции, спортивные забавы, прикладные мастер-классы, выступления творческих коллективов.
«На площади возведут настоящий посад, где мастера продемонстрируют кузнечное ремесло, ткачество и прядение. Там же все желающие смогут попытаться победить местного силача, попробовать себя в меткости, отправляя копья в цель, или покорить 8-метровый масленичный столб. Для детворы будут интересны примерка доспехов, катапульта, росписи пряников и другие активности. В торговых рядах представят разнообразные сувениры, украшения и аксессуары, мед от местных производителей. У желающих получится не только его продегустировать, но и подсмотреть секреты приготовления сбитня», — рассказали организаторы.
Организаторы приготовили и необычные номера, например, настоящую кузнечную свадьбу. Жених и невеста — мастера кузнечного дела, а свадебный обряд будет тесно переплетаться с их ремеслом.
Для горожан подготовили разнообразные мастер-классы: создание традиционных игрушек, росписи в народном стиле, изготовление скворечников и кормушек для птиц в эко-стиле и даже знакомство со старославянскими шрифтами.
И, конечно, какая Масленица без главного угощения — румяных и ароматных блинов! Для их приготовления привлекли поваров владивостокских кафе и ресторанов. Они устроят настоящее блинное шоу и покажут мастер-класс по выпеканию всевозможных видов этого лакомства: гречишных, с припеком, пшенных, ажурных, панкейков. Попробовать разные виды этого угощения можно будет на «блинной улице» и «блинном острове».
А кульминацией праздника станет сожжение, как обещают организаторы, самого высокого по сравнению с прошлыми годами чучела Масленицы высотой 4,5 метра.