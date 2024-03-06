Владивосток с размахом отметит Масленицу — программа

«На площади возведут настоящий посад, где мастера продемонстрируют кузнечное ремесло, ткачество и прядение. Там же все желающие смогут попытаться победить местного силача, попробовать себя в меткости, отправляя копья в цель, или покорить 8-метровый масленичный столб. Для детворы будут интересны примерка доспехов, катапульта, росписи пряников и другие активности. В торговых рядах представят разнообразные сувениры, украшения и аксессуары, мед от местных производителей. У желающих получится не только его продегустировать, но и подсмотреть секреты приготовления сбитня», — рассказали организаторы.