Названы самые «счастливые и несчастные» страны мира

На первом месте оказалась Доминиканская Республика с средним КПЗ 91 из 300, за ней следуют Шри-Ланка с 89 и Танзания с 88. Однако не везде показатели оказались такими высокими. На другом конце шкалы находится Узбекистан со средним КПЗ всего 48, за ним следует Великобритания с 49. Ниже представлены списки десяти самых счастливых и несчастливых стран.