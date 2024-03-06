«Концерт перенесен», — сказано в сообщении. Новая дата мероприятия еще не объявлена.
Ранее концерт певицы Доры (Дарья Шиханова), который должен был пройти в Екатеринбурге 8 марта, отменили. Выступление переносится на 7 сентября.
В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Matrang
Концерт рэпера Matrang (Алан Хадзарагов) в Екатеринбурге отменили. Информация об этом появилась на сайте концертной площадки Tele-club. По данным СМИ, он должен был пройти в 14 апреля.
«Концерт перенесен», — сказано в сообщении. Новая дата мероприятия еще не объявлена.