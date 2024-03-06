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В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Matrang

Концерт рэпера Matrang (Алан Хадзарагов) в Екатеринбурге отменили. Информация об этом появилась на сайте концертной площадки Tele-club. По данным СМИ, он должен был пройти в 14 апреля.

«Концерт перенесен», — сказано в сообщении. Новая дата мероприятия еще не объявлена.

Ранее концерт певицы Доры (Дарья Шиханова), который должен был пройти в Екатеринбурге 8 марта, отменили. Выступление переносится на 7 сентября.

музыка