В Екатеринбурге отменили концерт рэпера Matrang

Концерт рэпера Matrang (Алан Хадзарагов) в Екатеринбурге отменили. Информация об этом появилась на сайте концертной площадки Tele-club. По данным СМИ, он должен был пройти в 14 апреля.