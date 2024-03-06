«Сибирь» стала лучшей командой в КХЛ по послематчевым буллитам

За 68 матчей хоккеисты «Сибири» забросили 154 шайбы (20 место) и пропустили 184 (16 результат в КХЛ). Всего «снежинки» нанесли 1823 броска по воротам соперника и по этому показателю расположились на 16 месте с лиге.