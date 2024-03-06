«Сибирь» стала лучшей командой в КХЛ по послематчевым буллитам

Хоккейный клуб «Сибирь» начал подводить итоги сезона 2023/2024 годов. В пресс-службе команды привели основные показатели по итогам прошедшей «регулярки».
Так, Новосибирцы стали 7-ми в лиге по игре в большинстве, и 13-ми — в меньшинстве.
За 68 матчей хоккеисты «Сибири» забросили 154 шайбы (20 место) и пропустили 184 (16 результат в КХЛ). Всего «снежинки» нанесли 1823 броска по воротам соперника и по этому показателю расположились на 16 месте с лиге.
По штрафным минутам клуб занял 4 место, а по игре в послематчевых буллитах «Сибирь» стала лучшей в минувшей «регулярке» с 41% реализации бросков.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что ХК «Сибирь» продлил контракт с канадцем Энди Андреоффом.