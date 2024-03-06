В Казани в марте пройдут ярмарки вакансий и день работодателей

В марте во всех филиалах центра занятости населения Казани пройдут ярмарки вакансий. Пришедшим расскажут о вакансиях на предприятиях, проведут консультацию по вопросам государственных гарантий и законодательства в области труда.
Кировский и Московский районы.
Во вторник, 12 марта, с 10.00 до 12.00 состоится день работодателя по адресу: улица Гагарина, 46. Здесь же 26 марта с 10.00 до 12.00 пройдет мини-ярмарка вакансий. Контактный телефон: 8 (843)564−30−67.
Советский район.
В четверг, 14 марта, с 10.00 до 12.00 запланирована мини-ярмарка вакансий по адресу: улица Рихарда Зорге, 103. Контактный телефон: 8 (843)205−54−53.
Вахитовский и Приволжский районы.
Во вторник, 19 марта, с 9.00 до 11.00 желающие смогут получить помощь в трудоустройстве по адресу: улица Братьев Касимовых, 22/7. Контактный телефон: 8 (843)224−86−83.
Авиастроительный и Ново-Савиновский районы.
Завершающая мини-ярмарка вакансий пройдет 27 марта с 10.00 до 12.00 по адресу: проспект Ибрагимова, 41. Контактный телефон: 8 (843)560−88−98.
Напомним, в Казани средняя зарплата превысила 74 тысячи рублей.