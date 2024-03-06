В Казани в марте пройдут ярмарки вакансий и день работодателей

Во вторник, 12 марта, с 10.00 до 12.00 состоится день работодателя по адресу: улица Гагарина, 46. Здесь же 26 марта с 10.00 до 12.00 пройдет мини-ярмарка вакансий. Контактный телефон: 8 (843)564−30−67.