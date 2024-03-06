Электрички сообщением Казань — Шемордан будут следовать до Кукмора

Новое расписание пригородных поездов № 6436/6439 сообщением Казань — Шемордан — Казань будет действовать с 8 марта. Маршрут следования продлят до станции Кукмор.
Электричка № 6436 сообщением Казань — Шемордан по пятницам будет следовать по маршруту Казань — Кукмор. Отправление поезда из Казани назначено на 14:58, а прибытие на конечную станцию — на 17:31.
Обратный подвижной состав № 6439 из Шемордана в Казань по пятницам будет следовать сообщением Кукмор — Казань. Отправление будет в 17:55, а прибытие в столицу РТ — в 20:50, сообщает пресс-служба АО «Содружество».
Подробную информацию по всем маршрутам можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте пригородной пассажирской компании и по телефону: +7 (937)625−04−33 (звонки принимаются круглосуточно).