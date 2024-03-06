Воронежцы спокойно отнеслись к работающей сирене в городе

Ее проводили в рамках комплексной проверки автоматизированной системы центрального оповещения населения. Власти ранее сообщали, что такая проверка проводится регулярно для определения степени готовности техсредств оповещения.\
В столице Черноземья с 10:43 до 10:44 прозвучали сирены, отработали громкоговорители, на телеэкранах была специальная информация, а в радиоэфире прозвучал сигнал «Внимание всем!».
Воронежцев заранее предупреждали о проверке систем оповещения, поэтому паники в городе не наблюдалось. Во время работы сирен все спокойно шли по своим делам.