Белорусские космонавтки Василевская и Ленкова отправились на Байконур

Сообщается, что в Центре подготовки космонавтов состоялись торжественные проводы основного, а также дублирующего составов на космодром Байконур, где принимали участие члены семей и близкие родственники. Ранее говорилось, что в основном составе экипажа 21-й экспедиции посещения Международной космической станции указываются уроженец Беларуси и космонавт Роскосмоса Олег Новицкий, астронавт NASA Трейси Дайсон, а также участница космического полета от Беларуси Марина Василевская.