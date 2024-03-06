Военные следователи нагрянули на склад маркетплейса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователи военного следственного управления СКР по ЦВО вместе с военкомом приехали на склад известного маркетплейса. Так проходит рейд по выявлению и постановке на воинский учет бывших мигрантов. Об этом заявило издание ЕАН со ссылкой на руководителя организационно-статистического отдела ВСУ СКР по ЦВО Алексей Садовский.