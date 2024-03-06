Военные следователи нагрянули на склад маркетплейса в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователи военного следственного управления СКР по ЦВО вместе с военкомом приехали на склад известного маркетплейса. Так проходит рейд по выявлению и постановке на воинский учет бывших мигрантов. Об этом заявило издание ЕАН со ссылкой на руководителя организационно-статистического отдела ВСУ СКР по ЦВО Алексей Садовский.
Всего было проверено 267 сотрудников. Из них больше 30 мигранты, которые недавно стали гражданами России. Вскоре их поставят на воинский учет.
— Проведение подобных мероприятий будет продолжено, — отметил Алексей Садовский.
С конца ноября 2023 года в Екатеринбурге на учет поставлено около 600 бывших мигрантов. Это удалось сделать благодаря рейдам. Также около 180 иностранцев изъявили желание подписать контракты с Министерством обороны РФ.