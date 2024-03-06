Самарцы могут освободиться на час раньше в предпраздничный день

Согласно данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, право на сокращение рабочего дня перед праздниками есть у сотрудников, работающих по трудовому договору. Так, согласно 95 статье ТК РФ, рабочий день или смена в предпраздничный период сокращается на час. Однако некоторые организации не могут остановить работу, в это случае сотрудникам компенсируют переработку предоставлением дополнительного времени или денежными средствами.