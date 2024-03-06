Электрички КрасЖД с 7 по 10 марта будут ходить по новому расписанию

В частности, 8, 9 и 10 марта составность дневных поездов из Красноярска в Дивногорск (отправление в 11:40 и в 14:20) и обратно (отправление из Дивногорска в Красноярск — в 12:53 и 16:18) увеличится с 4 до 6 вагонов.