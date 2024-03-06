Электрички КрасЖД с 7 по 10 марта будут ходить по новому расписанию

На выходные дни, приуроченные к 8 марта, компания «Краспригород» вносит изменения в расписание пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Красноярского края.
Временное расписание:
в четверг, 7 марта, пригородные поезда будут ходить по расписанию пятницы; в пятницу, 8 марта — по расписанию субботы; в субботу и воскресенье, 9 и 10 марта — согласно своим календарным дням.
Некоторые поезда в период с 7 по 10 марта будут следовать по особому расписанию:
вечерний «экспресс» Красноярск — Иланская будет курсировать в четверг и пятницу, 7 и 8 марта; дневной ускоренный электропоезд Иланская — Красноярск останется в расписании только в пятницу, 8 марта; электрички Зыково — Назарово — Зыково и Красноярск — Мана — Красноярск выйдут в рейсы 8 и 10 марта.
На наиболее популярных направлениях в праздничные дни будет увеличено количество вагонов в электричках.
В частности, 8, 9 и 10 марта составность дневных поездов из Красноярска в Дивногорск (отправление в 11:40 и в 14:20) и обратно (отправление из Дивногорска в Красноярск — в 12:53 и 16:18) увеличится с 4 до 6 вагонов.
Расписание пригородных поездов Красноярской магистрали в Хакасии и Кемеровской области, а также на маршрутах Красноярского края Решоты — Чунояр, Боготол — Чернореченская, Красноярск — Ачинск — Лесосибирск, Красноярск — Ачинск — Кия-Шалтырь не изменится.
Уточнить график движения пригородных и городских электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, а также на официальном сайте АО «Краспригород», или в мобильном приложении «Краспригород».