В Краснодаре в поселке Российском появится новая дорога

Длина улицы составит около 1,4 километра — она пройдет от ЖК «Прованс» до улицы Тверской.
Также мэр города отметил значимость выполняемых работ. Глава краевой столицы назвал это «действительно долгожданной дорогой для этого района».
При этом Евгений Наумов выделил следующее: «Помимо полноценной дороги с широкими тротуарами, здесь полностью заменят электроопоры, обновят уличное освещение. Также идет переустройство всех сетей — во время работ здесь выявили большое количество неучтенных. Ливневая канализация строится на всем протяжении, резервуар рассчитан на 2,4 тысячи кубометров».
Ранее глава кубанской столицы также делился стратегией обновления устройства некоторых улиц. Так, 10-го января в своем Telegram-канале Наумов написал, что к июлю 2024 года входе совместной деятельности с рядом коммерческих строительных компаний прогнозируется завершение работ по улицам Батуринской, Чепигинской, Яснополянской, Соловьева и Кирилла Россинского. Также планируется «обновить» улицы Тополиная, Ратной Славы, два участка Симферопольской, а к концу года завершить работы по устройству полноценного оборудованного подземного перехода на улице Красных Партизан и дороги к «Дворцу Самбо».
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодаре начали ремонтировать дорогу на улице Атарбекова.