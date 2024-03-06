В Краснодаре в поселке Российском появится новая дорога

Ранее глава кубанской столицы также делился стратегией обновления устройства некоторых улиц. Так, 10-го января в своем Telegram-канале Наумов написал, что к июлю 2024 года входе совместной деятельности с рядом коммерческих строительных компаний прогнозируется завершение работ по улицам Батуринской, Чепигинской, Яснополянской, Соловьева и Кирилла Россинского. Также планируется «обновить» улицы Тополиная, Ратной Славы, два участка Симферопольской, а к концу года завершить работы по устройству полноценного оборудованного подземного перехода на улице Красных Партизан и дороги к «Дворцу Самбо».