Врачи: после зимы необходимо сдать анализы крови

Зима является непростым и длительным периодом: снегопады, недостаточное количество солнечного света приводят к тому, что люди начинают меньше гулять. Всё это провоцирует снижение иммунитета и скопление усталости.
Мы получаем меньше витаминов из продуктов, меньше солнечного витамина Д, — говорят эксперты.
Специалисты добавили, что под конец зимнего периода организм истощен и необходимо следить за показателями железа и гемоглобина. Низкие значения этих параметров могут маскироваться под «сезонную» усталость, но фактически причина гораздо глубже.
В случае головокружения, слабости, шума в ушах, снижения работоспособности, раздражительности и апатии гражданам рекомендуют сдать анализы на гемоглобин и железо.